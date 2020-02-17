Підвищення пенсійного віку - неминучий процес в Україні

Про це заявила голова профільного комітету Ради Галина Третьякова, передає Знай.

Як відомо, з 1 квітня 2020 року пенсійний вік для жінок буде підвищений з 59 років до 59 років і 6 місяців, а з 1 квітня 2021 року – пенсійний вік жінок і чоловіків у країні зрівняється – 60 років.

Але для того, щоб жінкам отримувати повноцінну пенсію, їм необхідно мати 30 років страхового стажу, а чоловікам - 35.

Але й це правило буде виправлено до 2028 року — кількість стажу, що дає право на пенсію, збільшиться до 35 років.

Третьякова зазначила, що підвищення пенсійного віку необхідне, оскільки нинішня солідарна система не може забезпечити всіх пільговиків. Через брак коштів у ПФУ доведеться знову перераховувати формулу призначення пенсії, у підсумку у відсотках від заробітку працівника вона зменшиться.

На сьогоднішній день розмір середньої трудової пенсії становить 3064 гривні (28% від середньої зарплати). Мінімальна пенсія дорівнює 1638 грн, це 53% від середньої пенсії, або 15% від середнього заробітку. За рекомендацією Міжнародної організації праці (МОП), для нормального життя пенсіонера виплата від держави не повинна бути менше ніж 40% його минулого заробітку.

В Європі рекомендація МОП виконується: у країнах Балтії цей показник становить 46%, у Швейцарії найвищий – 80% заробітку. Але такі результати фіксуються після введення в країнах накопичувальної пенсійної системи.

Третьякова попередила, що згідно з прогнозами до 2030 року пенсію за формулою будуть отримувати 40% українців, а іншим дістанеться тільки мінімальна виплата.

Також глава профільного комітету додала, що підвищення пенсійного віку має бути плавним, а почати можна з 2023 або 2025 року.

Раніше ми повідомляли подробиці впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні. За умови, що Рада ухвалить відповідний законопроект, у накопиченнях будуть брати участь як сам працівник до досягнення пенсійного віку, так і роботодавець - на паритетних засадах.

Тобто, у разі затвердження роботодавець буде платити 2% від розміру зарплати працівників, а ті - внески у розмірі 1% від доходу.

За бажанням працівника, розмір внесків можна збільшити. Роботодавець зобов'язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками у розмірі до 5% від суми заробітної плати працівника.

Одноразова виплата передбачена тільки за умови, якщо працівнику на спеціальному рахунку вдалося накопичити суму до 12 прожиткових "мінімалок".

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

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