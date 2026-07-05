Українцям розповіли, хто саме може отримати безкоштовні продукти для ВПО у Кривому Розі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Кривому Розі надає громадська організація «ВПО України» у співпраці з партнерами, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про умови участі та порядок отримання допомоги оприлюднили на офіційному сайті об’єднання. Програма реалізується спільно з міською владою, представниками бізнесу, громадським сектором і міжнародними структурами.

Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які облаштовують життя у нових громадах. Організатори зосереджуються на забезпеченні базових потреб, підтримці адаптації та доступі до необхідних сервісів.

Окрім продуктових наборів, учасники можуть скористатися медичними й правовими консультаціями, а також отримати супровід у питаннях житла. Актуальні графіки видачі та дати реєстрації публікують у Telegram-каналі організації — саме там з’являються повідомлення, коли знову доступні безкоштовні продукти для ВПО у Кривому Розі.

Окремо діє напрям медичної підтримки: фахівці проводять навчання з домедичної допомоги, консультують щодо збереження фізичного та емоційного стану, інформують про доступні послуги.

Також у межах житлових програм переселенцям допомагають з пошуком помешкань, облаштуванням місць проживання, працевлаштуванням і орієнтацією у державних та міжнародних ініціативах.

Центр підтримки працює за адресою: вулиця Алімпія Галика, 75Б. Прийом відвідувачів здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу — з 11:00 до 14:00, неділя є вихідним днем.

Організатори зазначають, що програма діятиме й надалі, а обсяги підтримки залежатимуть від надходження ресурсів та кількості зареєстрованих заявок.

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