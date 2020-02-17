Найближчим часом в Україні злетять ціни на бензин

Це станеться, оскільки влада планує підняти мито на імпортні нафтопродукти, щоб захистити вітчизняних виробників. Як повідомляє «Сьогодні», найбільші виробники палива в Україні звернулися в Міністерство економічного розвитку зі скаргою на те, що російські виробники демпінгують ціни. Бізнес стверджує, що у росіян є державна підтримка, тому вони можуть встановлювати більш низькі ціни на дизельне паливо та скраплений газ, ніж українські компанії.

Пропонується встановити на російське паливо додаткове мито в розмірі 8,46% з підвищенням протягом п'яти років до 25,4%. Як відомо, понад 80% палива Україна імпортує. Якщо мита будуть введені, бензин в Україні подорожчає як мінімум на 8% (приблизно на 1,1 гривню).

Зазначимо, що не весь бізнес згоден з планами уряду. За словами голови Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, заяви про демпінг не відповідають дійсності. Він стверджує, що ціни на паливо в Україні сьогодні знаходяться в межах середньосвітового рівня. Куюн зазначив, що запровадження мита призведе до пропорційного зростання цін на паливо. Однак нафтопродукти продовжать постачати з Росії, оскільки альтернативи російському імпорту поки немає.

Куюн підкреслив, що введення мит вплине не тільки на вартість палива, але також спровокує зростання цін і послабить конкуренцію на українському ринку.

«Найбільш критичні наслідки мит відчує ринок дизельного палива, на яке припадає 70% у кошику моторних палив», – зазначає експерт.

Експерт Геннадій Рябцев вважає, що в разі підвищення мита, Росія може перекрити постачання палива в Україну. Це призведе до дефіциту палива, так як навантаження на інших постачальників різко збільшитися. Наприклад, Білорусь сьогодні постачає в Україну близько 35% палива. Якщо виключити Росію, її частка може зрости до 60% від всього ринку палива в Україні.

Експерти додають, що мита просувають лобісти українських компаній.

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