Стало відомо, при яких умовах українцям доведеться платити новий податок

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, українцям підготували новий податок, а платити його доведеться практично всім, хто активно користується банківськими послугами.

Тепер якщо українець отримує якісь гроші на свою картку, подарунки у вигляді нерухомості, від людей, які не є близькими родичами (батьки, чоловік, дружина, діти, у тому числі й усиновлені, рідні брати і сестри, бабусі, дідусі, онуки), то до 1 травня 2021 – всі ці доходи потрібно вказати в декларації та до 1 серпня сплатити податок у державний бюджет.

За грошові кошти передбачені наступні ставки: 18% податку + 1,5% військового збору

За нерухомість або автомобіль – 6,5%.

Податок доведеться сплачувати за умови, якщо дохід: трудовий, інвестиційний, від продажу нерухомості (будь-якої, в тому числі і тієї, яка була в користуванні), сімейний, державно-соціальний.

Юристи стверджують, що платити доведеться навіть у тому випадку, якщо українці продали в інтернеті якісь свої речі, так як це вважається прибутком.

Якщо на банківську картку надходить тільки офіційна заробітна плата, лікарняні, премії, кошти на відрядження, то податок за працівника буде оплачувати роботодавець. У всіх інших випадках – кошти потрібно вказати в декларації.

Знімати податок з коштів, які були повернуті у вигляді боргу, не можна і такі банківські операції в декларацію вноситися українцями не буду. Проте в транзакції платежу потрібно буде вказати, що це кошти призначені для подальшого погашення заборгованості.

Раніше ми розповідали про те, що українцям підготували драконівські податки. У президента запропонували нараховувати українцям податки за європейською схемою: чим більше отримуєш, тим більше платиш до бюджету своєї держави.

За задумом ініціаторів, 18% платитимуть українці з доходом менше 47 тисяч гривень, а найвищу ставку в розмірі 54% платитимуть ті, у кого дохід вище 94,4 тисячі гривень.

Експерти впевнені, що українці можуть приховувати свої офіційні доходи, щоб не платити захмарні податки, а це негативно позначиться на економіці країни.

Нагадаємо, українці будуть по-новому платити податки.

А ще Politeka писала, що українцям підготували новий великий податок: торкнеться всіх.

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