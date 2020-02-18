Державний ПриватБанк продовжує проводити "подвійні" транзакції з рахунками українців

Свій негативний відгук на порталі Мінфін залишив незадоволений клієнт.

За його словами, ПриватБанк з його карти двічі списав кошти для платежів і заліз в кредитний ліміт.

"Після проведення операції на рахунку карти для виплат залишався позитивний баланс, але пізніше я виявив, що картка в мінусі на 1299 грн. Перший дзвінок у підтримку нічого толком не дав, дівчина стверджувала, що це 2 платежу по терміналу на суму 1299,71 і 75,00 були зарезервовані для списання 31.01.20 потім повернулися мені назад, я їх нібито "витратив" і після вони через деякий час списалися в мінус", - обурюється клієнт діями державного банку.

Для того, щоб розібратися в ситуації, клієнт знайшов всі чеки і виписки по рахунку та зауважив, що банк провів ці операції 10.02.2020, а не 31.01, як заявила йому раніше оператор.

"Подзвонив в підтримку другий раз, повідомив цю інформацію і дівчина погодилася що це було подвійне списання та оформила заявку на повернення цих коштів. На наступний день знову карта в мінусі на 211 грн. Дзвоню знову в банк, оператор все перевіряє і повідомляє що у мене по рахунку від'ємний баланс на 306 грн і на 200 грн, і знову оформляє заявку на повернення коштів. Через деякий час банк повертає кошти 211 грн. і на наступний день карта знову в мінусі на 75 грн. і знову дзвінки оператору, який нічого не може зробити і толком пояснити що відбувається з грошима і куди вони діваються... Як можна довіряти такому банку?!", - задався питанням незадоволений клієнт.

"Списання здійснюється за запитом торгової точки. В даній ситуації, ПриватБанк діяти згідно правил встановлених міжнародною платіжною системою, які актуальні для всіх банків. Кошти, які перебувають у резерві автоматично повертаються назад на доступний баланс картки на 11й день після проведення операції, при відсутності запиту на списання від торгової точки. У разі списання коштів з картки, згідно з правилами міжнародних платіжних систем, регламент обробки заявки на опротестування може складати до 120 днів. Але ми зі свого боку завжди прикладаємо максимум зусиль, щоб передати запит в платіжну систему як можна швидше", - за шаблоном відповів на звинувачення представник Приватбанку в коментарях.

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