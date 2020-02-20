Запуск ринку землі в Україні може "добити" нашу країну

Про це в ефірі Politeka-online заявив економічний експерт Юрій Атаманюк, за словами якого після запуску ринку "погано буде і бідним, і багатим".

Атаманюк прокоментував те, що відбувається в країні та світі - "тенденції, які ведуть до деградації".

"Одне з основних питань, з якими зіткнулося людство, це продовольча проблема. Ми на сьогоднішній день носії найціннішого, що може бути. Ми найбільші експортери сільгосппродукції (близько 15% сільгосппродукції на ринках йде з України). Тобто можна говорити, що ми годуємо кожного 6-7 жителя нашої семимільярдної Землі. Це важіль, за допомогою якого ми повинні просто процвітати і як з ним розпорядитися - точно не так, як з ним розпорядилися в 90-ті роки, коли у нас був третій у світі ядерний боєзапас, який ми віддали, не отримавши жодних інвестицій. Аналогічно ми розпорядилися з нашими стратегічними підприємствами, коли за пляшку горілки продавали сертифікати - і з'явилися олігархи. Це була друга помилка. І ось зараз влада йде на третю - продаж землі", - зазначив Атаманюк.

Експерт звернув увагу на таку деталь в законопроекті про запуск ринку землі, як можливу концентрацію в одних руках не більше 10 000 гектарів. На його думку, ця цифра надто завищена.

"Прокоментую деталь про 10 000 га в одні руки... Чому в Європі немає більше 1 000 га в одні руки? Тому що Європа думає про формування свого середнього класу. Наприклад, в середньому сьогодні 1 га дає 500 доларів заробітку. У кого 10 тисяч га - це 5 мільйонів доларів. Це не середній клас, а мультимільйонери... При сьогоднішній нашій інфраструктурі... ця сім'я буде жити де завгодно, а звідси буде просто викачувати гроші. Якщо зробити заробіток з 1 тисячі га - це 500 тисяч доларів. Це не ті гроші, з якими люди поїдуть жити за кордон, а це буде саме формування середнього класу в Україні", - поділився своїми міркуваннями аналітик.

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