Українці вже скоро зможуть користуватися оновленої банкнотою номіналом 200 гривень

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Національного банку України.

Повідомляється, що оновлена банкнота номіналом 200 гривень буде офіційно запущена в обіг вже завтра, 25 лютого.

За інформацією Національного банку, дизайн нової банкноти практично ідентичний аналогічному номіналу, який був випущений в 2007 році.

Зокрема, на лицьовій стороні банкноти українці зможуть побачити портрет Лесі Українки, на зворотньому зображена в'їзна вежа Луцького замку. Розмір банкноти – 75 на 148 мм

У прес-службі державного регулятора також заявили, що оновлена банкнота буде мати посилений захист – оптично змінний елемент SPARK, який виконаний у вигляді стилізованого зображення лілії і змінює колір при зміні кута нахилу банкноти.

Ще одним елементом захисту, як розповідають в НБУ, буде "віконна" захисна стрічка, яка містить зображення номіналу і графічного знака гривні.

Раніше ми розповідали про нові гроші, які з'явилися восени 2019 року. Мова йде про монети п'ять гривень, які вже запустили в оборот, тому вони скоро замінять застарілі купюри.

Випустити в обіг монети номіналом 10 грн планують в 2020 році. НБУ з 1 жовтня 2019 року виводить з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп. і поступово буде виводити з обігу монети номіналом 25 коп., однак поки вона залишиться платіжним засобом.

Фінансові експерти стримано реагують на оновлені купюри і нові монети, але одноголосно стверджують, що українська економіка потребує у великих купюрах — 2000 і 5000 гривень.

Більш того, Національний банк України до 2020 року планує запустити в обіг монету номіналом 10 гривень.

Нагадаємо, нові купюри скоро опиняться в руках українців: названа важлива дата.

Як повідомляла Politeka, афера з новою купюрою в 1000 гривень набирає обертів: «гроші з повітря».

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