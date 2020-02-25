Українці приголомшені якістю сервісу державного Приватбанку

Свою скаргу на тематичному сайті Мінфін залишила незадоволена клієнтка, яка вже багато років живе за межами України.

За її словами, ПриватБанк не дає їй оплатити комунальні послуги на особисту квартиру.

"Я живу за кордоном на постійній основі. Чому ви змінили спосіб підтвердження платежу? Я не можу заплатити 2500 грн за свою ж квартиру (квартплату). Навіщо підтверджувати подібні платежі через дзвінок? Зніміть негайно. Фахівці (важко їх назвати так) морочили мені голову і я витратила 4 дні на спілкування і очікування відповідей (перевірте історію моїх запитів). Сказали, що повернуть пуш-підтвердження через додаток, як було і раніше. Але нічого не змінилося", - обурюється вона.

Клієнтка також зазначила, що це неповага з боку державного Приватбанку, оскільки банк не може зробити зручний сервіс для користування.

"Я роблю транзакції на рахунок без проблем, а деякі платежі (як раз маленькі за мою ж квартиру у ГІОЦ не проходять). Це неповага до вашим клієнтам. У мене депозити лежать за 5000 доларів, обіг коштів-10 000 доларів, ваш банк на мені заробляє! І не може зробити зручно для свого клієнта? Будь-яке відео підтвердження, нові документи. Що хочете надам, але возращайте спосіб підтвердження оплати через додаток", - резюмувала вона у своїй скарзі.

"Нам би не хотілося, щоб у Вас склалося негативне враження про банк через те, що ми піклуємось про безпеку Ваших фінансових операцій. Додаткове підтвердження певних операцій є одним із заходів безпеки, котрі використувує банк, щоб недопустити можливість заволодіння Вашими коштами третіми особами. Ми постійно працюємо над покращенням системи попередження шахрайства, котра завдяки спеціальним алгоритмам дозволяє виявити та тим самим запобігти великій кількості шахрайських операцій з картками наших клієнтів. При проведенні платежу Ви можете звернутись в підтримку на нашому сайті, щоб ми могли допомогти з його підтвердженням", - відреагував на скаргу представник банку.

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