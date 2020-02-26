У ПриватБанку розповіли подробиці того, як відбувається зміна кредитного ліміту

Так, клієнт на сайті Мінфін поскаржився, що банк змінив його кредитний ліміт без попередження.

"Тепер без відома клієнтів змінюють кредитний ліміт. Це при тому що я клієнт більше 10 років. Скажете більше 100 алгоритмів керуючих лімітом? Будьте ласкаві перерахуйте хоча б 5-6 основних алгоритмив. У в'язку з тим, закриваю карту універсальна через її непотрібність. Непотрібні ваші "скарбнички", 20 грн - обслуговування, доступ лівих сайтів до засобів і ваш жахливий новий дизайн приват-24. Втратилы клієнта. В заміну є купа інших банків", - повідомив клієнт банку.

У відповідь на це аявление представник Приватбанку взявся пояснити, чому виникла така ситуація. Зокрема він зазначив, що банк враховує сотні факторів при зміні кредитного ліміту.

"Справді, за встановлення і зміну кредитного ліміту банк враховує сотні факторів, таких як кредитна історія в Приватбанку і УБКІ, наявність інших продуктів банку, надання або відсутність додаткових документів, які можуть вплинути на рішення банку. Ви можете продовжувати користуватися картою, як особистої і надалі банк може переглянути свою позицію щодо надання ліміту. З питання оплати на сторонніх сайтах, то в першу чергу необхідно розуміти, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, Ви даєте згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження. У подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу", - відповіли в Приватбанку.

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