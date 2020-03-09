Епідемія коронавіруса несе за собою чимало втрат, що найстрашніше – людських, а економіка багатьох країн руйнується через паніку і уповільнення темпів роботи виробничого і торгового гіганта – Китаю, який виявився осередком інфекції, що поширилася

Також галузеві експерти відзначають різке падіння цін на нафту і все це разом може призвести до світової кризи, пише " Апостроф ". Так, за словами фінансового аналітика Сергія Фурса, перед Україною стоять дуже серйозні виклики:

«Те, що сталося на ринках в "чорний понеділок" - справжнісінький шок. ...І, якщо б це було без коронавіруса, можливо, була б просто сильна корекція, і ми б пішли далі. Але, оскільки ринки вже і так дуже волатильні через епідемію, то, можливо, ми дійсно почали рухатися до рецесії», - стверджує він.

Україна опинилася в складній ситуації через те, що відбувається і нова світовий криза для країни може стати «болючою»:

«Для нас це буде вдвічі або навіть втричі боляче, так як ми, фактично, "послали" МВФ, відповідно, підтримки у нас не буде, а, з іншого боку, компетентності для прийняття рішень теж немає. І тому у нас є всі умови для ідеального шторму».

Разом з цим зазначається, що Нацбанк зміг накопичити значні резерви і це, мабуть, чи не єдиний позитивний момент для України у сформованій ситуації:

«З них будуть йти і зовнішні погашення, Нацбанк (за їх рахунок) буде стримувати зниження курсу гривні, але утримувати курс, таким який він є зараз, не зможе. Гривня буде знижуватися, і це – довгострокова історія. Але запас міцності резервів НБУ не більше одного року». У матеріалі уточнюється, що наявні резерви становили 26,6 мільярда доларів станом на 1 березня:

«…Найближчим часом курс досягне позначки в 27 гривень за долар, і навряд чи зупиниться на цьому», - додав з приводу сказаного своїм колегою аналітик Андрій Шевчишин.

Нагадаємо також, якщо Україна опиниться в режимі карантину через такий, що поширюється в світі коронавірус – громадянам країни не позаздриш.

Про це у новому випуску програми «НеДобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лєсєв.

Автор розмірковує на предмет того, наскільки в Україні некомпетентна влада в питанні запобігання (профілактики) і навіть банального початкового етапу протистояння вірусу – інформуванні громадян про реальний перебіг справ через ситуацію, що склалася. Якщо Україна опиниться в режимі карантину – кожен з громадян може розраховувати тільки на себе самого: непоганий імунітет і весняне сонце, яке, як з'ясувалося, здатне вбивати небезпечну інфекцію.

А що буде з економікою України, якщо спалах коронавіруса таки станеться в країні, взагалі страшно собі уявити:

«У нас і так випадкові персонажі розвалюють країну. Обвалилися вантажоперевезення, недобирается бюджет. А чи зможе наша країна працювати в режимі карантину? У нас уряд навіть продавців не може забезпечити марлевими пов'язками. А уявіть, якщо коронавірус з'явиться на Донбасі. …На лінії розмежування, де сидять тисячі солдатів».

Наші надії та розрахунки у зв'язку з ситуацією, що склалася, цитуємо: «це особистий імунітет і весняне сонечко».

Нагадаємо, долар і євро летять на дно, курс валют знову здивує українців.

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