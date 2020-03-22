Клієнти ПриватБанку зіткнулися з незручністю, пов'язаною з оплатою товарів через інтернет

Про це користувач з ніком Norman1982 написав у спеціальному розділі для скарг на сайті Мінфін, передає Politeka.net.

Клієнт пояснив, що зробив покупку в інтернеті і розплатився картою Приватбанку, але банк списав з карти подвійну суму. При цьому інтернет-магазин отримав рівно стільки, скільки коштував товар. Половина суми, за словами клієнта, просто випарувалася в повітрі. Користувач звернувся в банк, на що йому порадили почекати.

«У службі підтримки Приватбанку мені заявили, що цю суму повернути мені не можуть і робити запит на повернення цієї суми не будуть, так як вона дуже маленька. Запропонували чекати добу, поки гроші повернуться на рахунок», - розповів клієнт.

Гроші не повернули і під час другого звернення йому порадили чекати 10 днів. Користувач зазначив, що ПриватБанк – «справжні шахраї».

Зазначимо, що служба підтримки відреагувала на негативний коментар клієнта, заявивши, що гроші зарезервовані.

«Це може зайняти до 10 днів. Якщо ж у цей термін нам не надійде запит на списання платежу, то його буде повернуто на доступний баланс Вашої карти», - пояснили в банку.

Щоправда, подальше пояснення механізму такого резерву виявилося менш зрозумілим. У банку намагалися пояснити, що резервують гроші, щоб убезпечити продавців. Мовляв, потрібно кілька днів, щоб переконатися, що послуга була надана. У коментарях до посту служби підтримки написали, що таке пояснення міг придумати тільки «запалений мозок».

Відзначимо, що раніше клієнти також скаржилися на подвійне списання грошей з картки. Особливо часто таке відбувається, коли людина намагається розрахуватися на іноземному сайті.

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