За минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку

Курс долара в Україні зросте протягом тижня, який починається 23 березня

Такий прогноз дав аналітик Альпарі Вадим Иосуб. Він очікує, що долар до гривні на міжбанку може торгуватися близько 27,7-27,8 гривні, передає «РБК-Україна».

Експерт зазначив, що за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку

Попит/пропозиція долара на міжбанку зросли з 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). А середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%).

З понеділка по четвер курс долара стійко дорожчав. Але вже в п'ятницю, завдяки інтервенціям НБУ, курс долара відкотив назад.

Зазначимо, пандемія коронавіруса стала одним з каталізаторів нового світового економічного кризи. Не оминає він і Україну.

В економіці нашої країни зараз відбувається спад, іноземні інвестори втрачають інтерес до українських ОВДП, які життєво необхідні для підтримки курсу долара і бюджету країни в цілому із-за тієї ж паніки в світі. Рано чи пізно це призведе до того, що гривня різко втратить у ціні, початок чого вже можна помітити в обмінниках, де долар демонструє зростання курсу.

При цьому економіст Борис Кушнірук закликав не слухати лякаючі прогнози про те, що долар буде по 100 гривень.

Об'єктивно, якщо Нацбанк України і Офіс президента не будуть робити дурниць, паніка може обвалити гривню до 30-32 гривень за долар. Але потім гривня все одно буде залишатися в межах 27-28 гривень за долар. І це було б оптимально в нинішніх умовах", - вважає Кушнірук.

Експерт пояснив, що монетарна база, яка складається з готівкової гривні поза банками та коштів на кореспондентських рахунках банків, становить 463 мільярда гривень. Тобто це всі гроші, які фізично можуть бути пред'явлені для купівлі іноземної валюти.

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