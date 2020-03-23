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НБУ може піти на крайні заходи через епідемію коронавіруса в Україні

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба державного регулятора.

Зазначається, що Нацбанк запропонував державі перевести всі виплати з держбюджету на зарплати, пенсії, субсидії і інші виплати в безготівкову форму.

Така ініціатива прописана в листі НБУ про режим роботи банків у період посилених заходів протидії поширенню коронавіруса.

В документі йдеться, що з такою пропозицією регулятор вже звернувся до уряду і органам місцевого самоврядування.

Зокрема, Нацбанк запропонував «перевести всі організації, підприємства, фізосіб одержувачів грошової допомоги і т. п. з коштів державного та місцевих бюджетів на отримання зарплат, пенсій, соцвиплат, субсидій і інших грошових виплат і субвенцій на виплату виключно безготівковій формі на банківські рахунки з відкритими для них банківськими картками».

Таким чином, українцям можуть обмежити доступ до готівкових коштів.

Раніше ми розповідали про те, що через карантин українців залишили без валюти. зокрема, ПриватБанк з 18 березня 2020 року припиняє продаж готівкової валюти в касах.

Таке обмеження буде діяти до тих пір, поки Україна не відновить ависообщение з іншими країнами.

Також відомо, що валюту готівкою в касах Приватбанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

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