Бізнес зіткнувся з серйозними проблемами через запроваджений карантин

Про це пише Економічна правда.

Через продовження карантину в Києві багато малих підприємців будуть не в змозі відновити роботу, а великому бізнесу доведеться скорочувати персонал і нести великі фінансові збитки.

Згідно з дослідженням, яке було проведено журналістами спільно з "Центром прикладних досліджень" та "Центром розвитку міст", 35% підприємців, що працюють у столиці, змушені зупинити роботу своїх компаній внаслідок карантину.

Найбільший удар відчули представники малого бізнесу з кількістю працівників до 5 осіб - 45% опитаних спрогнозували, що найближчим часом робота компанії зупиниться.

Що стосується представників великого бізнесу, nj цей показник становив 14%. Для компаній з 100-500 найманими робітниками - 27%.

26% опитаних в рамках дослідження респондентів прогнозують скорочення обороту на 50-80%. На думку ще 18% опитаних - оборот їх бізнесу через карантин впаде на 30-50%. І лише 1% опитаних очікують зростання.

Якщо проаналізувати дані, то майже 50% малого бізнесу призупинили свою роботу в столиці, а 25% - втратили основну частину оборотних коштів.

"Особливо важко доведеться новим компаніям, які тільки почали свій бізнес. Після закінчення карантину, значна кількість малих підприємств у Києві, швидше за все, не зможе відновити свою роботу. У великих приватних підприємств, які працюють більше 10 років, ситуація краща. Велика частина з них "переждет" криза. Втім, навіть вони будуть змушені скоротити значну кількість працівників, і вже зараз можна прогнозувати, що до 40% їх працівників ризикують втратити роботу", - підсумували журналісти у своєму матеріалі.

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