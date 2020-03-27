Світова економіка увійшла в стадію кризи, яка може бути навіть гірша тієї, яка була у 2009 році

Як повідомляє Politeka, про це заявила Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

«Зараз вже зрозуміло, що ми увійшли в нову рецесію - також, чи навіть гірше, ніж у 2009 році. Правда, ми прогнозуємо відновлення економіки в 2021 році, але за умови, що ми досягнемо успіху в подоланні коронавіруса і нам вдасться уникнути проблем з ліквідністю та платоспроможністю», - зазначила вона.

За словами Георгієвої, найбільшим ризиком зараз є хвиля банкрутств, що буде в світі через тимчасової зупинки світової економіки.

Уточнимо, що криза в 2008-2009 роках був викликаний тим, що кілька великих фінансових компаній США збанкрутували, а люди, які взяли іпотечні кредити, виявилися неплатоспроможності.

До цього ми писали, що у Міжнародному валютному фонді вже заявили, що розвинені країни повинні надати підтримку країнам з низьким рівнем доходу. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.

"Прогноз по зростанню світової економіки в 2020 році є негативним - спад буде таким же, як під час світової фінансової кризи, або ще гірше", - сказала Георгієва і додала, що МВФ готовий задіяти всю кредитну ємність в 1 трлн доларів.

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