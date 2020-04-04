Такого не було навіть у 2008 році

Епідемія китайського вірусу серйозно вдарила по світовій економіці

Про це під час брифінгу заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає Politeka.net.

За її словами, ситуація зі світовою економікою зараз набагато гірше, ніж у 2008-2009 роках.

Георгієва також попередила, що через пандемію китайського вірусу світова економіка майже зупинилася.

«Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, вона набагато гірше, ніж глобальна економічна криза», - заявила глава МВФ під час брифінгу.

Як стверджує Крісталіна Георгієва, найбільше від наслідків небезпечного вірусу страждають країни, що розвиваються, оскільки у них «менше ресурсів для захисту від цієї подвійної кризи — кризи охорони здоров'я і економічної».

«По суті, ніколи ще за 75-річну історію нашого фонду так багато країн не потребувало екстреному фінансуванні — до нас вже звернулися 85 країн, причому всі одночасно», - заявила вона і додала, що МВФ може задіяти свій резерв у розмірі $1 трлн.

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Не виключено, що завдяки новому траншу курс долара в Україні нормалізується. За словами радника глави держави Олега Устенка, курс гривні до долара може перебувати в межах до 30 гривень за один долар на кінець поточного року.

На думку економістів, це неважко буде зробити. В першу чергу, завдяки кредитами з-за кордону. Він підкреслив, що мова йде про гроші не тільки від МВФ, але і від Міжнародного банку та європейських структур. Паралельно з цим свою роль зіграє державний резерв України.

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