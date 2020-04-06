Українські пенсіонери отримають додаткову виплату в розмірі тисячі гривень вже з 14 квітня

Про це на брифінгу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає «АІФ-Україна». Вона нагадала, що виплати покладаються тим пенсіонерам, чия пенсія менше п'яти тисяч гривень.

За словами міністра, людям почнуть виплачувати гроші відразу після того, як уряд внесе зміни до бюджету і затвердить необхідні документи. За прогнозами Лазебної, Пенсійний фонд зможе почати виплачувати пенсіонерам підвищену пенсію вже з 14 квітня у разі прийняття всіх необхідних поправок.

Вона уточнила, що виплати отримають 10 мільйонів пенсіонерів з пенсіями менше п'яти тисяч гривень, а також ряд інших категорій громадян.

У свою чергу, уряд підтримав соціальні ініціативи президента, спрямовані на захист пенсіонерів та інших уразливих верств населення у зв'язку з глобальною кризою, викликаним пандемією «уханьського» вірусу.

Ці ініціативи передбачають виконання трьох пунктів:

з 1 квітня пенсіонери старше 80 років з пенсіями не більше 9205 гривень будуть отримувати щомісяця додатково до 500 гривень;

пенсіонери з пенсіями до 5000 гривень, а також деякі вразливі категорії осіб отримають одноразову допомогу у розмірі тисячі гривень;

з травня пенсії будуть проіндексовані на 11%.

Очікується, що середній розмір підвищення пенсій складе 260 гривень. Однак, для прийняття цих заходів уряд повинен буде ухвалити зміни до бюджету, який ще допрацьовується.

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