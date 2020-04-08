Клієнти скаржаться на проблеми при проведенні онлайн-платежів

Відповідний негативний відгук з'явився на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнта, він дуже довго не міг провести простий платіж в інтернеті.

Але проблему не усунули навіть після того, як клієнт звернувся на гарячу лінію Приватбанку.

"Проводив банальний платіж в LiqPay і через помилки "Перевищено ліміт" (ліміт, звичайно, не перевищено) довелося витратити багато часу і "цікавим" чином довго спілкуватися з "консультантом". Мені потрібно було здійснити цей платіж і я його домучав, а скільки таких клієнтів відвалюється від мерчантов через повну некомпетентнімть підтримки і глючність системи", - обурився клієнт на порталі Мінфін.

ПриватБанк відреагував на скаргу і пообіцяв покарати консультанта, якщо він порушив стандарти під час вирішення проблеми.

"Ми дуже засмучені тим, що у Вас залишилося таке враження. Дозвольте пояснити, спочатку платіж не пройшов перевірку безпеки... За зверненням клієнта в чат, ми можемо швидко допомогти йому сплатити. Бачимо, що Ваш платіж успішно проведено. Додатково перевіримо консультацію оператора, у разі порушення стандартів обслуговування буде проведена відповідна робота ", - відповів в коментарях представник банку.

Але клієнт зазначив, що навіть чат-бот-консультант не допоміг у проведенні платежу, і з декількох спроб він зміг самостійно сплатити в інтернеті.

"Знову не вірно. Той платіж не був проведений, хоча я і просив це зробити чат-бот-консультанта. В черговий раз з n-ї спроби мені самому вдалося оформити і провести новий платіж. Якщо ви дійсно «засмучені» - то вам видно скільки спроб я зробив заповнюючи заново форму і намагаючись провести цей платіж. І навчіть вашу чудоматематичну модель перевірки розуміти, що якщо з одного і того ж браузера з одного і того ж IP десять років йдуть платежі - то ці платежі ок. Якщо не ок - то у вас є телефони vip клієнтів", - резюмував клієнт у своєму негативному відкликання.

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