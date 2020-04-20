Українці стали менше отримувати коштів у вигляді субсидії для оплати комуналки

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, у березні 2020 року отримали субсидії для оплати комунальних послуг близько 3,34 млн українців, а середній розмір пільги склав 1 тисячу.

У Мінсоцполітики додали, що в березні за пільгами на оплату ЖКП звернулися 148,9 тис. домогосподарств, а призначена субсидія була 85,1 тис. домогосподарствам.

«Загальна сума видатків на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг становила: у березні 2019 року – близько 6,1 млрд грн, у березні 2020 – близько 3 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що середній розмір призначеної від держави субсидії на одне домогосподарство в березні 2020 року, якщо порівнювати з березнем минулого року зменшився в 1,5 рази – з 1500 до 1000 гривень.

«Відповідно до заявок про потреби в коштах на виплату субсидій і пільг за березень 2020 року, поданих регіональними органами соціального захисту населення, в березні поточного року середній розмір наданої субсидії на оплату житлово-комунальних послуг склав близько 1 тис. гривень”, – додали в прес-службі профільного міністерства.

Раніше ми розповідали, що українці зможуть оплатити комуналку з пільгою. Зокрема, цією можливістю зможуть скористатися жителі Києва.

Спеціальна пропозиція полягала в наступному: якщо українець оплачував комунальні послуги до 20-го числа поточного місяця, тоді для нього передбачена знижка в розмірі 10%.

Але на час обмежувальних заходів така пропозиція поширюється на всіх, хто оплатить послуги до кінця поточного місяця.

"Рішення про пільговому періоді оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів. У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка буде діяти для всіх, хто сплатить до кінця місяця", – йдеться у повідомленні.

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