На даний момент гривня на міжбанку стабілізується, але так буде не завжди

Зараз українська валюта знаходиться в районі позначки у 27 грн/дол. На минулому тижні курс був у вузькому діапазоні 27,0-27,2 грн/дол.

За інформацією аналітика «Альпарі» Максима Пархоменка, таке положення справ не буде відбуватися завжди і гривня впаде - це станеться після отримання траншу МВФ.

На даний момент на ринку відзначається зниження дефіциту валюти, що сприяє стабілізації гривні, пише Мінфін.

Як зазначив експерт, активізація продавців призвела до того , що з ринку пішла паніка, а в учасників немає бажання купувати валюту, побоюючись кризи.

В результаті стабілізується ситуація на готівковому ринку.

Валюти вистачає, що помітно по купівлі і продажу. Наприклад, приблизно два тижні тому різниця між ними була на рівні 50 копійок, то зараз спред - не більше 15.

У підсумку, можна сказати, ринок наповнений, а попит і пропозиція стабілізовані.

Крім того, аналітик підкреслив, що швидких змін цін на гривню очікувати не варто. Найближчим часом буде утримуватися відмітка в 27 грн/дол. Однак після траншу від МВФ, гривня може зміцнитися на більш низьких позначках.

Нагадаємо, аналітик Олег Пендзин вважає, що курс національної валюти істотно зміниться на укороченій через свята чотириденного робочого тижня.

"Курс продажу готівкової продажі залишиться в коридорі 27-27,5 грн приблизно посередині. Але в цілому інфляційний тренд нікуди не зник. Тим більше, що Кабмін для виконання бюджету запропонував послабити гривню до 29,5 грн/долар, а за фактом поки маємо 27,5", - вважає Пендзин.

Раніше повідомлялося, що після великодніх свят також знизиться курс євро. Державний регулятор знизив його до позначки в 29,42 (перед Великоднем - 29,63).

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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