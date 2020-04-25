Курс валют в Україні 25 квітня різко зміниться, долар і євро різко не залишать гривні жодного шансу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Прогноз регулятора свідчить, що сьогодні сто доларів можна буде купити за 2714,41 гривню, хоча днем раніше валюта коштувала 2701,37 грн (+13,07).

Ще гірша ситуація буде складатися з курсом євро, який підніметься до 2933,06 гривень. В попередній банківський день він торгувався за 2913,83 грн (+19,23).

Крім того, в Національному банку уточнили, що до середини дня п'ятниці, 24 квітня, долар переступив позначку в 2714,86 грн за сто купюр.

Раніше ми писали про те, що Мінфін закликає проводити поступову девальвацію гривні для стабілізації ситуації в економіці. Про це розповів глава фінансового відомства Сергій Марченко у відповідь на питання про те, чому Кабмін заклав до бюджету курс долара на рівні 29,5 гривні.

Міністр нагадав, що політика курсоутворення – компетенція виключно НБУ. У свою чергу, Мінфін може лише рекомендувати уникати стрімкої девальвації національної валюти.

«Згадайте ситуацію на початку березня. Тоді був серйозний ризик стрімкої девальвації. Зараз ситуація заспокоїлася, спекулятивний фактор прибраний, але торговельне сальдо залишається негативним. Це означає, що економічно нам було б доцільно дозволяти поступову девальвацію гривні», - пояснив Марченко.

Нагадаємо, гроші закінчилися, прийнято жорстке рішення: кого Кабмін України залишив без виплат.

Як повідомляла Politeka, курс валют злетить з котушок, долар різко піде на спад: до чого готуватися українцям.

Також Politeka писала, що долар з новою силою вдарить по гривні: "Це станеться після...".