Стало відомо, як тепер українці будуть здійснювати банківські платежі

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, вже з 28 квітня 2020 року набирають чинності нові правила грошових банківських переказів.

Згідно з законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", тепер українцям доведеться засвідчувати особу платника та вказувати походження коштів, які вони хочуть перевести.

Після вступу в силу нових правил, без додаткових документів не можна буде провести наступні банківські операції:

Надходження великої суми на банківський рахунок після продажу авто/нерухомості;

Переклад великої суми на інший рахунок, наприклад, оплату за велику покупку;

Виплати на банківські рахунки, що значно перевищує звичайні суми (дивіденди, оплата праці, повернення боргу). Сьогодні ця сума не перевищує 15 тисяч гривень, з 28 квітня – не понад 5 тисяч гривень;

Відкриття депозиту, сума якого значно перевищує ваші зазначені офіційні доходи;

Перекази та отримання великих сум на банківські рахунки, понад 5 тисяч гривень;

Зміна у документах: нова фотографія, зміна прізвища, зміна паспорта, змінилося місце проживання.

Але є і такі операції, при проведенні яких банківські установи не будуть вимагати додаткові документи:

Оплата комуналки, податків, штрафів та інших обов'язкових зборів і платежів;

Оплата за кредитами – не більше 30 тисяч гривенж

Зняття коштів з особових рахунків.

Оплата товарів, послуг, перекази з допомогою банківської карти.

Якщо платіж перевищує п'ять тисяч гривень, то банк може вимагати податкову декларацію, інформацію про клієнта, який зробив великий переклад або якому перевели велику суму грошей.

Більш того, клієнтів можуть зобов'язати надати документи, які підтвердять джерело доходу (довідка про зарплату, акт виконаних робіт, документи про продаж майна, декларації).

Нагадаємо, що українців хочуть залишити без готівки на карантині.

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