На Травневі свята відбудуться зміни в роботі українських банків

Як передає Politeka.net, оновлений графік представили у прес-службі НБУ.

Зміни відбудуться у зв'язку з розпорядженням Кабінету міністрів України про святкові і вихідні дні.

Так, банки будуть закриті в п'ятницю, першого травня, а другого і третього числа - згідно звичайного графіку.

Крім того, українські банки закриються і в суботу, дев'ятого травня і в понеділок одинадцятого числа.



Графік десятого травня залишиться без змін.

Раніше, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розповів, яку допомогу громадяни будуть отримувати під час карантину.

За його словами, в умовах карантину уряд планує компенсувати виплати зарплат підприємствам, які не будуть звільняти людей на час обмежувальних заходів. Також він зазначив, що вже були збільшені мінімальні виплати і скоро підвищать розмір допомоги по безробіттю.

Варто зауважити, що з-за епідемії в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил.

Карантин триватиме до 11 травня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

Нагадаємо, Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться.

Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко залякав новими термінами карантину: «продовжать після 12 травня».



