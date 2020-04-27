Ситуація на трудовому ринку кардинально зміниться через те, що в країну повернулися трудові мігранти

Про це пише Сьогодні.

За прогнозами експертів, у другому кварталі буде спостерігатися зниження заробітків найманих працівників.

За словами Олега Пендзіна, на трудовому ринку буде серйозний обвал зарплат - більш ніж на 12% від нинішніх середніх 10 847 грн, або до 9500 грн, і таке зниження пов'язане з простоєм на виробництві та у сфері сервісу через карантин.

З таким прогонзом згоден економіст Андрій Шевчишин.

Він зазначив, що номінально заробітки зростуть за квартал майже на 1000 гривень, до 11 800 грн, але за фактом через неповну зайнятімть, яка може розтягнутися на два місяці, українські робітники отримають на руки приблизно 2/3 цієї суми, або менше 8000 грн. Найбільше постраждають державні службовці, яким уріжуть доплати і надбавки до окладів.

"Зниження середньомісячної заробітної плати пов'язано із зупинкою багатьох підприємств, падінням доходів компаній у період карантину, зростаючим безробіттям і збільшенням боргів по зарплаті", – заявив експерт Андрій Забловський і додав, що за квартал середня зарплата буде в 10500 гривень.

Раніше ми повідомляли, українські пенсіонери почали отримувати «карантинну» тисячу. Виплати стартували 23 квітня.

Що ж стосується строків виплат, то у ПФУ повідомили: 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зараховано не пізніше 24 квітня.

Ще трьом з половиною мільйонам українських пенсіонерів, які отримують гроші поштою, доставити гроші листоноші повинні протягом п'яти календарних днів з дня надходження коштів.

Нагадаємо, нову допомогу отримають українці після карантину, важлива заява.

Як повідомляла Politeka, українців більше не пустять на заробітки, в Кабміні проговорилися.

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