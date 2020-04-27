У Нацбанку зробили важливу заяву щодо обмеження банківських операцій після 28 квітня

Українців попереджали, що в травні можуть виникнути проблеми з оплатою комуналки. Вся справа в ухваленому Верховною Радою законі про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Згідно з цим законом, з 28 квітня здійснювати банківські можна буде тоьлко, пройшовши ідентифікацію особистості.

Експерти прогнозували, що через нововведення оплатити комуналку буде неможливо.

Проте в Нацбанку розвіяли побоювання щодо труднощів з оплатою комуналки, і уточнили, що Закон не поширюється на:

Оплату комунальних послуг, податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми)

Сплату кредиту в сумі до 30 тисяч гривень.

Переклади для оплати товарів і послуг, здійснення платником за допомогою платіжної картки.

Готівкових переказів у межах України в сумі до 5 тисяч гривень.

Зняття коштів зі своїх рахунків.

Для інших операцій потрібно буде здійснити ідентифікацію та верифікацію платника, а також супроводити переказ грошей необхідним переліком даних по платнику і одержувачу.

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