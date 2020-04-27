У Нацбанку зробили важливу заяву щодо обмеження банківських операцій після 28 квітня
Українців попереджали, що в травні можуть виникнути проблеми з оплатою комуналки. Вся справа в ухваленому Верховною Радою законі про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Згідно з цим законом, з 28 квітня здійснювати банківські можна буде тоьлко, пройшовши ідентифікацію особистості.
Експерти прогнозували, що через нововведення оплатити комуналку буде неможливо.
Проте в Нацбанку розвіяли побоювання щодо труднощів з оплатою комуналки, і уточнили, що Закон не поширюється на:
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- Оплату комунальних послуг, податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми)
- Сплату кредиту в сумі до 30 тисяч гривень.
- Переклади для оплати товарів і послуг, здійснення платником за допомогою платіжної картки.
- Готівкових переказів у межах України в сумі до 5 тисяч гривень.
- Зняття коштів зі своїх рахунків.
Для інших операцій потрібно буде здійснити ідентифікацію та верифікацію платника, а також супроводити переказ грошей необхідним переліком даних по платнику і одержувачу.
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