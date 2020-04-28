Президент Володимир Зеленський пообіцяв нові антикризові заходи в Україні

Відповідне відеозвернення опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.

зокрема українцям обіцяють доступну іпотеку і кредити малому бізнесу для виплати зарплат працівникам.

"З важливих економічних кроків. Цього тижня уряд і НБУ повинні подати дві важливі програми. Перша іпотека для населення зі ставкою близько 10%. Друга - кредити малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам", - сказав Зеленський.

За його словами, в рамках боротьби з коронавірусом Моз вже отримав близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва, які по якості і точності відповідають світовим стандартам.

Зеленський закликав українців берегти здоров'я і по можливості залишатися вдома.

Зазначимо, українці різко відреагували на слова президента про нові економічні заходи.

«Дати кредит, щоб бізнес, який не працює, видав зарплати, а потім, не працюючи, повертав кредит, круто!», «Ага, навіть можна не працювати, а просто брати кредит, щоб платити зарплату співробітникам! Це зекономика, геніально», «Віримо, запитайте вчителів з зарплатою 4000$», «Скоро Зеленському доведеться видавати кредити зубожілому населенню на купівлю хліба і води. Хоч одну передвиборну обіцянку виконано. Епоха бідності закінчилася. Почалася епоха Злиднів», - коментують відеозвернення президента в мережі.

Ми починаємо новий тиждень боротьби з коронавірусом. МОЗ уже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва, сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч. За якістю й точністю вони відповідають світовим стандартам. Щодо важливих економічних кроків. На цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми. • Перша – іпотека для населення зі ставкою близько 10%. • Друга – кредити малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам. І ще про одне питання, яке турбує багатьох, – роботу продовольчих ринків. На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити – лише за умови дотримання всіх правил безпеки. Окремо декілька слів щодо боротьби з пожежами. Ситуація в Житомирській області є контрольованою. Минулої доби було ліквідовано два осередки. Ідуть активні роботи й на інших. До цих робіт залучено понад 500 фахівців та 95 одиниць техніки. У Зоні відчуження ліквідовано два осередки, загрози розповсюдження вогню наразі немає. Радіаційний фон у столиці, Київській області та у Зоні відчуження в межах норми. Я дякую всім нашим пожежникам та рятувальникам за роботу. Дорогі українці! Вчора, 26 квітня, були роковини страшної трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Я хочу ще раз подякувати та низько вклонитися всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС – за їхню мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства. 34 роки тому вони стали на захист кожного з нас – ціною власного життя та здоров’я. Сьогодні така ситуація, коли кожен з нас може вберегти життя людей навколо. І для цього потрібно не так багато. Як мінімум – залишатися вдома. Давайте пам’ятати про це та не виходити на вулицю без зайвої потреби. Gepostet von Володимир Зеленський am Montag, 27. April 2020

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