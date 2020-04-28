Президент Володимир Зеленський пообіцяв нові антикризові заходи в Україні
Відповідне відеозвернення опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.
зокрема українцям обіцяють доступну іпотеку і кредити малому бізнесу для виплати зарплат працівникам.
"З важливих економічних кроків. Цього тижня уряд і НБУ повинні подати дві важливі програми. Перша іпотека для населення зі ставкою близько 10%. Друга - кредити малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам", - сказав Зеленський.
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За його словами, в рамках боротьби з коронавірусом Моз вже отримав близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва, які по якості і точності відповідають світовим стандартам.
Зеленський закликав українців берегти здоров'я і по можливості залишатися вдома.
Зазначимо, українці різко відреагували на слова президента про нові економічні заходи.
«Дати кредит, щоб бізнес, який не працює, видав зарплати, а потім, не працюючи, повертав кредит, круто!», «Ага, навіть можна не працювати, а просто брати кредит, щоб платити зарплату співробітникам! Це зекономика, геніально», «Віримо, запитайте вчителів з зарплатою 4000$», «Скоро Зеленському доведеться видавати кредити зубожілому населенню на купівлю хліба і води. Хоч одну передвиборну обіцянку виконано. Епоха бідності закінчилася. Почалася епоха Злиднів», - коментують відеозвернення президента в мережі.
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