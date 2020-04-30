Пенсійний фонд України зробив важливу заяву щодо виплат у травні

Як стало відомо, в середу, 29 квітня, ПФУ почав фінансування пенсій за травень. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду в Facebook.

Наголошується, що на пенсійні виплати вже направили 689,6 мільйона гривень.

Виплата пенсій у травні буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. Гроші пенсіонери зможуть отримати через рахунок у банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії листоноші доставлять додому.

При цьому в Міністерстві соціальної політики повідомили, що з травня пенсію на 11% проіндексують 8,4 млн пенсіонерів.

У середньому пенсії українців після індексації зростуть на 260 гривень. При цьому найменша сума підвищення становитиме 100 гривень.

Мінімальний гарантований розмір пенсій для пенсіонерів, яким пенсії обчислені з урахуванням страхового стажу для жінок-30 років, для чоловіків - 35 років, становитиме не менше 2100 гривень.

Варто відзначити, що станом на 1 квітня 2020 року середній розмір пенсії в Україні склав 3170,14 гривень. З початку року ця цифра зросла на 2,8%.

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