Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав умови для відправлення українських заробітчан до ЄС

Кабінет міністрів готовий до переговорів з європейськими країнами, які висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи, передає прес-служба глави Кабміну.

Про це йшлося на зустрічі з послом ЄС в Україні Мааті Маасикасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Христиною Квін.

Наголошується, що важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців з дотриманням всіх соціальних гарантій і умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Повідомляється, що поки український уряд не отримувало офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії.

Зазначимо, українці вкрай обурені новими правилами Кабміну для заробітчан.

"Під шумок карантину конфіскують паспорты", «Думають, як зібрати більше з нашого народу. Подумайте, немає робочих місць, країну зробили злиденній, люди знайшли спосіб заробляти гроші, щоб нагодувати, взути, одягнути своїх дітей. А вони знімати з них податок. А ви чому не поділилися з народом щоб вони не виїжджали, то тепер будьте ласкаві не заважайте людям виживати», «На підставі якого закону ви будете вирішувати, куди мені їхати на роботу і на яких умовах», «Це що работоргівля?», «Краще займайся економікою і вірусом, а не лізеш туди, куди тебе українці не просили... З корупцією розберися на митниці!», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, у Кабміні вирішили торгувати українськими заробітчанами.

Як повідомляла Politeka, українців вивозять рятувати Польщу, з'явилося термінове запрошення.

Також Politeka писала, що українців готові випустити на заробітки за кордон, Шмигаль зробив заяву.