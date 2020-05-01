У Національному банку попередили українців про великих потрясінь

Аналітики НБУ прогнозують, що II фінансовий квартал 2020 року буде дуже важким періодом для економіки країни через карантинних заходів.

Українців попередили, що за підсумками року споживчі ціни зростуть на 6%.

З-за карантину і глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% в 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки.

При цьому в Нацбанку прогнозують, що найбільше потрясіння країна зазнає у II кварталі 2020 року — у квітні-червні економіка скоротиться на 11% у річному обчисленні, а безробіття зросте до 12%.

Зазначається, що як падіння, так і відновлення будуть неоднорідними

Найбільше постраждає сектор послуг, роздрібна торгівля, транспорт. Після закінчення карантину ці сектори частково відновляться, однак ще будуть страждати від повільного відновлення доходів населення. Прогнозується, що туризм та пов'язані з ним авіаційні послуги повноцінно поновляться тільки в наступному році.

Раніше повідомлялося про прогнозі МВФ щодо України У ньому говориться, що середньорічна інфляція – тобто підвищення загального рівня цін на послуги та товари – у нас в країні за поточний рік фонд складе 4,5%, в 2021 – у 7,2%. Однак очікування українського уряду більш песимістичні. Прогноз інфляції в 2020 році змінили з 5,6% до 11,6%.

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