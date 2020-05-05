Багато українці втратять роботу незабаром

Так, Нацбанк прогнозує, що у квітні-червні кількість безробітних досягне 12%. Тут важливо відзначити, що рівень безробіття включає лише тих, хто став на облік в центр зайнятості населення, тобто реальний рівень безробіття буде вище.

Згідно з підрахунками, Торгово-промислової палати, за місяць дії карантину в Україні кількість безробітних зросла на 1-1,3 мільйони чоловік. Рівень безробіття досяг показника, найвищого за останні 15 років.

Тепер без роботи залишилися 2,5-2,8 мільйона українців.

За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття нині становить 13,7 – 15,4%,

Наголошується, що в першу чергу роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину. Це близько 1 мільйона українців.

Всього в галузях, які "зупинили", працювали приблизно 4 мільйони осіб. У більшості випадків роботу також втратили ті, хто не мав можливості добиратися до місця роботи через зупинки пасажирського сполучення.

В Мінекономрозвитку попереджають, що швидкого налагодження ситуації чекати не варто. У зв'язку зі значним падінням економіки і істотними структурними змінами зростання безробіття затягнеться.

Наголошується, що деяке зниження рівня безробіття може відбутися в 2021 році. Тоді, за прогнозами він складе 9,1%.

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