Стали відомі підсумки по питанню виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Сьогодні, п'ятого травня, посли країн-членів Євросоюзу схвалили пропозицію Єврокомісії про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні для подолання наслідків китайського вірусу. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Планується, що ці кошти стануть доступні протягом 12 місяців. Суму перерахують двома частинами. Максимальний середній термін погашення кредитів становить 15 років.

Крім України кошти повинні надати Албанії (180 млн євро), Боснії і Герцеговині (250 млн), Грузії (150 млн), Йорданії (200 млн), Косово (100 млн), Молдові (100 млн), Чорногорії (60 млн), Північній Македонії (160 млн) і Тунісу (600 млн).

Нагадаємо, бізнес-аналітик, експерт Європейського Аналітичного центру Вадим Бардась розповів, що буде з курсом валют після виділення кредиту МВФ.

Так, на думку експерта, після виділення коштів долар в Україні зупиниться на позначці - 29-30 гривень.

Також на курс національної валюти вплине і підписання закону про ринок землі, і ослаблення обмежень щодо ділової активності в Україні.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю - президент Володимир Зеленський розуміє важливість співпраці з МВФ і прийняття необхідних для цього законів.

«Більше того, ми неодноразово говорили про те, що це не про кредит МВФ, а це про репутацію країни. Тобто про те, чи будуть з тобою взагалі працювати наступні кілька років, чи ні», - зазначив екс-прем'єр.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.