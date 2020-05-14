Спеціаліст розкрив, чи чекати в цьому році нової індексації

В Україні проіндексували пенсії, проте підвищення отримали не всі

Як виявилося, дві категорії пенсіонерів залишилися без надбавок, а нової індексації в цьому році проводити не планується.

Як розповіла заступник начальника головного управління Пенсійного фонду Олена Бойко, розрахунок був індивідуальним. Зокрема, в столиці він становить приблизно 320 гривень, пише socportal.info.

При цьому наголошується, що сума надбавки після перерахунку не може становити менше ніж 100 гривень, все залежить від коефіцієнтів зарплати та стажу.

Також підвищення пенсій торкнулося лише розмір пенсії, і не стосується визначених підвищень і доплат.

Таким чином, не підвищили тим, хто отримував вищу за середньої константи, про яку йдеться в урядовій постанові. Раніше цей показник становив 4404 гривні, а після 11% підвищення - 4888.

У результаті тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію у 2019 році показник став вище, тому перерахунку зроблено не було.

Також перерахунку не було у тих людей, які отримують пенсії за спецзаконами, однак зараз проводиться оцінка їх виплат згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Бойко повідомила, що пенсіонери отримають підвищення до 25 травня.

Нагадаємо, глава Мінсоцполітики Марина Лазебна повідомила, що Україна зіткнулася з нестачею внесків у Пенсійний фонд.

За її словами, в Україні треба ввести таку накопичувальну пенсійну систему, при якій внески будуть вносити як працівник, так і роботодавець.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня розмір мінімальної пенсії виросте з 1638 до 1712 гривень. Інше підвищення чекає пенсіонерів у грудні 2020 року. Виплати зростуть ще на 57 гривень, досягнувши 1769 гривень.

Нагадаємо, українцям озвучили нові правила про пенсії, стаж відходить на другий план

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