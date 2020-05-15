Українська картопля не завжди може конкурувати з імпортною за якістю і ціною

Як видно зі свіжих цін у супермаркетах, імпортна картопля (єгипетська і білоруська зокрема) досить часто коштує дешевше, ніж українська. При чому іноді різниця в ціні дуже суттєва. Наприклад, молоду картоплю з Єгипту можна купити за 19 гривень, а українську – за 40 гривень.

Як розповів голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко gazeta.ua, таку різницю в ціні дуже просто пояснити. Він зазначає, що в останні три роки українські фермери стали менше вирощувати молодої картоплі на продаж. В основному, вирощують для себе, а залишки продають. Тому так дивно складається ціноутворення.

Крім цього, за словами Дорошенка, на українських фермерах, які займаються промисловим вирощуванням картоплі, досі висять кредити, які вони взяли на техніку. За ці кредити вони платять 22%. Відповідно, ці гроші закладаються в собівартість продукції. В Єгипті та Білорусі картоплю вирощують в промислових масштабах, тому і ціна нижче.

Дорошенко наголошує, що ціна на картоплю восени буде досить низька, якщо ми будемо завозити її з інших країн. Але якщо країни обмежать експорт і закриють кордони, ціна буде рости.

Тим часом, в Україні впали ціни на яйця, м'ясо та олію. А от інші важливі продукти, такі як риба, хліб і масло, подорожчали. Сильніше всього з початку року подорожчали фрукти та овочі.

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