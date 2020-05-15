Українська картопля не завжди може конкурувати з імпортною за якістю і ціною

Як видно зі свіжих цін у супермаркетах, імпортна картопля (єгипетська і білоруська зокрема) досить часто коштує дешевше, ніж українська. При чому іноді різниця в ціні дуже суттєва. Наприклад, молоду картоплю з Єгипту можна купити за 19 гривень, а українську – за 40 гривень.

Як розповів голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко gazeta.ua, таку різницю в ціні дуже просто пояснити. Він зазначає, що в останні три роки українські фермери стали менше вирощувати молодої картоплі на продаж. В основному, вирощують для себе, а залишки продають. Тому так дивно складається ціноутворення.

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Крім цього, за словами Дорошенка, на українських фермерах, які займаються промисловим вирощуванням картоплі, досі висять кредити, які вони взяли на техніку. За ці кредити вони платять 22%. Відповідно, ці гроші закладаються в собівартість продукції. В Єгипті та Білорусі картоплю вирощують в промислових масштабах, тому і ціна нижче.

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Дорошенко наголошує, що ціна на картоплю восени буде досить низька, якщо ми будемо завозити її з інших країн. Але якщо країни обмежать експорт і закриють кордони, ціна буде рости.

Тим часом, в Україні впали ціни на яйця, м'ясо та олію. А от інші важливі продукти, такі як риба, хліб і масло, подорожчали. Сильніше всього з початку року подорожчали фрукти та овочі.

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