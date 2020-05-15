ПАТ "Центренерго" після включення в роботу газомазутні блоки на Трипільській ТЕС включило такий же блок на Вуглегірській ТЕС

Про це пише Знай.

"На сьогоднішній нараді в міністерстві (енергетики та захисту навколишнього середовища – ІФ) представники Центренерго підтвердили, що включили ще один газомазутний блок – на Вуглегірській ТЕС. Вважаю, що це неправильно, оскільки у них на складах дуже багато вугілля, яке псується і підгорає", – сказав в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" народний депута Юрій Камельчук (фракція "Слуга народу"), який був присутній на нараді.

За його словами, т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець звернула увагу члена дирекції "Центренерго" Сергія Колесникова на такі дії компанії, і зазначила, що необхідно розглянути їх з юридичної точки зору.

У той же час, як зазначив присутній на нараді джерело агентства, що побажав залишитися неназваним, Буславець заявила про намір підняти це питання перед прем'єром.

При цьому джерело стверджує, що закупівлі газу "Центренерго" для забезпечення роботи на газу становлять 100 млн куб м на місяць.

За його словами, т.в.о. міністра заявила про неприпустимість переходу на роботу на газомазутних блоків, враховуючи профіцит вугілля в 1,5 млн тонн і великі борги компанії перед державними шахтами, підкресливши необхідність швидких розрахунків "Центренерго" за цими боргами.

Як стверджує джерело, представники компанії знову аргументували свої дії економічною ефективністю роботи газомазутних блоків, але так і не надали в. о. міністра розрахунки, як було домовлено ще на нараді 8 травня, коли обговорювалося питання введення газомазутні блоки на Трипільській ТЕС.

Крім того, в.о. міністра також звернула увагу представників "Центренерго" на те, що включення газомазутних блоків в роботу передбачається виключно в умовах дефіциту електроенергії, а сьогодні на ринку якраз інша ситуація, – зазначив він.

Як повідомлялося, 12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д. Шмигаля, а також в. о. міністра енергетики О. Буславец розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

Крім того, Бондар звернувся з депутатським запитом до НАБУ, САП та ДБР з вимогою розслідувати корупційні схеми олігарха Ігоря Коломойського на державному підприємстві «Центренерго».

В кінці лютого ZN.UA писало, що "Центренерго" стало збитковим, його збитки за підсумками 2019 року можуть скласти 2,5 млрд грн. Наглядачі бізнесмена Ігоря Коломойського, якого пов'язують з менеджментом компанії, нібито розробили декілька схем постачання вугілля та електроенергії.

У серпні минулого року портал enkorr повідомляв, що компанія "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват".