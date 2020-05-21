В условиях преодоления кризиса в энергетической отрасли компания ДТЭК открыто отстаивает европейский выбор Украины, прозрачные и справедливые условия работы для всех участников энергетического рынка, а также единые правила для всех.

Об этом говорится в заявлении компании в ответ на участившиеся попытки обвинить компанию ДТЭК в действиях, направленных на одностороннее изменение рыночных условий.

«Стремление вывести украинскую энергетику из кризиса – это не борьба за лучшие условия для отдельных игроков рынка, это борьба за европейское будущее Украины, ее энергобезопасность и независимость. В ДТЭК собрана лучшая отраслевая экспертиза в Украине, и компания всегда открыто транслировала свою позицию, свое видение путей решения системных проблем отрасли», – считает генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Согласно заявлению, в сентябре началось системное административное вмешательство в работу рынка электроэнергии, что оказало негативное влияние на энергетическую отрасль. Как отмечается, к самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины привело: искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка, а также отсутствие реагирования на манипуляции, которые системно искажали рыночную конкуренцию.

В компании подчеркивают, что кризисная ситуация на рынке электроэнергии дестабилизировала работу всех предприятий энергетической отрасли Украины без исключения.

При этом пресс-служба отмечает, что ДТЭК всегда был инициатором открытого диалога всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли. Все обвинения в адрес ДТЭК безосновательны и инициированы противниками европейского курса Украины, противниками справедливого рынка.

Как сообщалось, для преодоления кризиса в энергетике в Украине создан Антикризисный энергетический штаб под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля. По итогу первого заседания, состоявшегося 29 апреля, был утвержден новый энергетический баланс на 2020 год, который решил часть проблем энергетической отрасли. 19 мая состоялось второе заседание штаба, на котором Кабинет министров разрешил госкомпании «Энергоатом» заключать двусторонние договора с промышленными предприятиями.