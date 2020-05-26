Нова пенсійна система від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля може обернутися масштабною аферою

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє український журналіст В'ячеслав Чечило, передає Politeka.net.

Аналітик прокоментував бажання прем'єра ввести в Україні накопичувальну пенсійну систему. За словами Дениса Шмигаля, її можуть запустити вже в 2020 році. В'ячеслав Чечило впевнений, що уряд провалиться з цією реформою, а пенсіонери в підсумку тільки постраждають від нововведень.

"Нас чекає афера, яка затьмарить будь-які махінації з землею. Тому що в накопичувальній системі найважливіше зовсім не накопичення. Недостатньо просто відкладати з кожної зарплати енну суму – ці гроші потрібно кудись вкладати. Куди можна надійно вкласти гроші в країні, в якій навіть немає фондового ринку? У переддефолтні ОВДП? Мінфін, звичайно, буде дуже радий. Але пенсіонери за підсумком навряд чи порадіють", - підкреслив журналіст.

Багато користувачі соцмережі підтримали точку зору автора. Деякі вважають, що українці ризикують втратити відкладені гроші:

"Це тому що нашим державам немає довіри. Та й яка у нас для накопичень є стабільність, щоб вони не знецінилися?"; "Добровільно-накопичувальна або примусово-накопичувальна?"; "Безбідна старість, ага... За пацієнтами кошти вже ходили. Тепер підуть за пенсіонерами"; "Що з середньої зарплати в 10 тисяч пэрэсичный відкладе? З постійним зростанням цін, тарифів. Никуя. А якщо і відкладе, то цей мізер вкрадуть, як було зі заощадженнями громадян в 91"; "Почекайте, вони ще змусять населення систематично страхувати свої накопичення..... Якщо вже розводити, так з особливим цинізмом і розмахом...."; "Це буде крутіше за МММ)))".

Нагадаємо, "По 500 гривень щомісяця": українцям знову перерахують пенсії, хто отримає більше грошей.

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій не для всіх: у Пенсійному фонді зробили важливе уточнення, "чекайте до…".

Також Politeka писала, що у Пенсійному фонді зробили термінову заяву, що треба знати українцям: "Виплати за травень...".