Держфінмоніторинг, в межах специфіки своєї діяльності, як національний підрозділ фінансової розвідки, проводить аналітичні розслідування з метою формування підозр у вчиненні ряду предикатних злочинів, які мають наслідком легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Про це йдеться на офіційному порталі Держфінмоніторинга.

Предметом розслідувань є кримінальні доходи, згенеровані від корупції, незаконної торгівлі людьми, наркотиками та зброї, тероризму та його фінансування, шахрайства та ін.

Водночас, Держфінмоніторингом на постійній основі приділяється увага аналізу підозрілих транзакцій щодо відмиванням коштів, які мають ознаки податкових злочинів, як одного із різновиду предикатних злочинів.

У зв’язку з цим, здійснено ряд широкомасштабних фінансових розслідувань, результатом яких стало направлення узагальнених матеріалів до правоохоронних органів.

Практика розслідувань показує, що «послуги» з ухилення від сплати податків та отримання готівки, які надаються транзитно-конвертаційними групами, користуються попитом серед українських платників податків.

Ухилення від сплати податків здійснюється через так звані «скрутки», а для отримання готівки можуть бути задіяні підприємства оптово-роздрібної торгівлі, які в свою чергу «продають» необліковану готівку, проводячи операції «зустрічних потоків». Необхідно зазначити, що так званий «продаж» необлікованої готівки здійснюється поза банківською системою, що ускладнює її виявлення. За таких умов, ідентифікації подібних схем сприяють інші джерела інформації та співпраця із правоохоронними та розвідувальними органами.

З початку 2020 р. Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 60 узагальнених матеріалів, пов’язаних із злочинами у податковій сфері з використанням механізмів «транзиту», «скруток» та «зустрічних потоків». Сума коштів, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у цих матеріалах становить 29,9 млрд грн. Зазначені матеріали були направлені до:

- Служби безпеки України – 34 матеріали на суму 16,3 млрд грн;

- Державної фіскальної служби – 21 матеріал на суму 7,3 млрд грн;

- Офісу Генерального прокурора – 2 матеріали на суму 6,0 млрд грн;

- Державного бюро розслідувань – 1 матеріал на суму 0,2 млрд;

- Національного антикорупційного бюро України – 1 матеріал на суму 0,04 млрд грн;

- Національної поліції України – 1 матеріал на суму 0,04 млрд гривень.

Зокрема, за результатами розслідувань діяльності широкомасштабних транзитно-конвертаційних груп (за участю близько 4 тисяч суб’єктів господарювання) протягом поточного року до правоохоронних органів було передано 31 узагальнений матеріал з підозрами у формуванні безпідставного податкового кредиту, використовуючи схеми «скруток», «зустрічних потоків», та подальшої легалізації злочинних коштів на загальну суму 13,6 млрд гривень. В ході відпрацювання зазначених узагальнених матеріалів заблоковано кошти в сумі 28,2 млн гривень.

Окремо, за результатами аналізу підозрілих операцій з обготівковування коштів (в яких задіяно близько 4,5 тисяч підприємств), Держфінмоніторингом з початку 2020 р. до правоохоронних органів передано 28 узагальнених матеріалів з підозрою у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 13,5 млрд гривень.

Також, у п.р. за результатами фінансових розслідувань було підготовлено та передано до правоохоронного органу узагальнений матеріал, пов’язаний з ухиленням від сплати податків через організацію «карусельної» схеми незаконного вивезення зерна та не повернення валютної виручки в Україну, на загальну суму 2,8 млрд гривень.

Таким чином, за січень-травень 2020 р. до правоохоронних органів скеровано 60 матеріалів з підозрами у податковій сфері на загальну суму 29,9 млрд гривень.

Водночас, протягом 2019 р. Держфінмоніторингом передано 893 матеріли до правоохоронних органів, в яких сума фінансових операцій пов’язаних із злочинними доходами та їх відмиванням становить 92,2 млрд грн., з яких 137 матеріалів на суму 26,9 млрд грн пов’язані з податковими злочинами.

Держфінмоніторинг і надалі в тісній співпраці з правоохоронними органами вживає заходів щодо виявлення схем податкового шахрайства та ухилення від сплати податків.