Окремі категорії українців зможуть отримувати доплату рівну розміру зарплати

Як повідомляється в новій публікації на сайті Міністерства соціальної політики, працівники сфери соціального захисту отримають право на доплату до зарплати в розмірі 100%. Таку можливість передбачає новий закон №540-ІХ.

По суті, мова йде про отримання подвійної зарплати.

Розраховувати на це зможуть працівники, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування одержувачів. У Мінсоцполітики опублікували конкретний перелік працівників, яких чекають доплати:

педагог соціальний/фахівець із соціальної роботи;

фахівець із соціальної допомоги вдома;

соціальний працівник;

фахівець з фізичної реабілітації;

практичний психолог/психолог.

Крім того, роботодавці зможуть встановлювати для таких співробітників доплати в розмірі 50% від зарплати за складність, напружену роботу, розширення послуг обслуговування або збільшення обсягу завдань.

Раніше ми повідомляли про те, що українцям вирішили продовжити спеціальні пільги до закінчення карантину. За відповідне рішення проголосувала Верховна Рада. Так, українських підприємців (ФОП, ФОП) звільнили від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) до кінця травня. Вони зможуть користуватися податковими пільгами і спрощеними адміністративними процедурами.

Крім цього, медикам, які зараз борються з китайськими вірусів, не будуть нараховувати штрафи. Це допоможе їм отримати більше грошей.

Нагадаємо, українцям спростили життя до кінця травня: кому продовжили пільги і за що можна не платити.

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