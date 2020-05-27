Українцям обмежили суму готівки, яку можна переслати на банківську картку через термінал за один раз

Нові обмеження почали діяти в Україні у зв'язку зі вступом в силу закону про фінансовий моніторинг. Тепер банківські термінали за раз будуть приймати не більше 4999 грн.

При цьому в банках пояснили, що ці обмеження будуть поширюватися на клієнтів, які використовують термінали анонімно. У них буде шанс підтвердити свою особу: для цього потрібно просто вставити в термінал особисту банківську карту або ввести її номер. Виконавши ці дії, максимальна сума транзакцій з готівкою збільшиться до 149 тисяч грн.

Ця сума і була раніше межею на здійснення операцій без фінансового моніторингу. За новим законом її збільшили до 400 тисяч грн, однак банки вирішили не змінювати суму.

Уточнюється, що фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку. Однак є ряд операцій, для яких перевірка обов'язкова. Серед них:

операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);

всі операції фізосіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців;

обмін банкнотами, переказ коштів за кордон;

фінансові операції з клієнтами з високим рівнем ризику;

всі операції на суму від 400 тис. грн та ін

До цього Нацбанк розповів про нові послуги, які будуть доступні для українців дистанційно.

Так, в новому Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу передбачається можливість дистанційного відкриття нового банківського рахунку. Тепер українцям не потрібно буде особисто приходити у відділення або зустрічатися з представниками банку.

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