Українцям обмежили суму готівки, яку можна переслати на банківську картку через термінал за один раз
Нові обмеження почали діяти в Україні у зв'язку зі вступом в силу закону про фінансовий моніторинг. Тепер банківські термінали за раз будуть приймати не більше 4999 грн.
При цьому в банках пояснили, що ці обмеження будуть поширюватися на клієнтів, які використовують термінали анонімно. У них буде шанс підтвердити свою особу: для цього потрібно просто вставити в термінал особисту банківську карту або ввести її номер. Виконавши ці дії, максимальна сума транзакцій з готівкою збільшиться до 149 тисяч грн.
Ця сума і була раніше межею на здійснення операцій без фінансового моніторингу. За новим законом її збільшили до 400 тисяч грн, однак банки вирішили не змінювати суму.
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Уточнюється, що фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку. Однак є ряд операцій, для яких перевірка обов'язкова. Серед них:
- операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);
- всі операції фізосіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців;
- обмін банкнотами, переказ коштів за кордон;
- фінансові операції з клієнтами з високим рівнем ризику;
- всі операції на суму від 400 тис. грн та ін
До цього Нацбанк розповів про нові послуги, які будуть доступні для українців дистанційно.
Так, в новому Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу передбачається можливість дистанційного відкриття нового банківського рахунку. Тепер українцям не потрібно буде особисто приходити у відділення або зустрічатися з представниками банку.
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