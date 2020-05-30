Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердить програму допомоги Україні на засіданні ради директорів 5 червня
Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в коментарі Reuters.
За його словами, загальна сума складе 5 млрд доларів, а перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів Україна може отримати шостого червня.
"Україні потрібні кредити, щоб витримати економічний шок, викликаний пандемією. Валовий внутрішній продукт може впасти на 12% у другому кварталі цього року, за попередньою оцінкою", - зазначив Шмигаль в інтерв'ю.
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Нагадаємо, 21 травня представники МВФ і України досягли угоди щодо економічної політики для виділення нового 18-місячного угоди Stand-By Arrangement (stand-by).
Нова програма stand-by з запитуваною доступом в розмірі 3,6 млрд СДР (еквівалентно $5 млрд) спрямована на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти Україні подолати наслідки пандемії.
Варто відзначити, що економіст і директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров допустив, що Україна може не отримати кредити від МВФ і Світового банку
За його словами, затримка з виділенням кредитів пов'язана з новими принизливими умовами, які поставили українській владі.
"Судіть самі. Щоб все-таки отримати кредит від СБ, наші законодавці ще повинні: по-перше, збільшити дозволену до приватизації площа земельної ділянки. По-друге, допустити до купівлі землі юридичних осіб. По-третє, саме обурливе – припинити видачу громадянам України безоплатно земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства", - зазначив він.
Нагадаємо, МВФ виділить Україні круглу суму, в НБУ озвучили терміни: "Близько $6,5 млрд..."
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