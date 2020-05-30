Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердить програму допомоги Україні на засіданні ради директорів 5 червня



Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в коментарі Reuters.

За його словами, загальна сума складе 5 млрд доларів, а перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів Україна може отримати шостого червня.

"Україні потрібні кредити, щоб витримати економічний шок, викликаний пандемією. Валовий внутрішній продукт може впасти на 12% у другому кварталі цього року, за попередньою оцінкою", - зазначив Шмигаль в інтерв'ю.

Нагадаємо, 21 травня представники МВФ і України досягли угоди щодо економічної політики для виділення нового 18-місячного угоди Stand-By Arrangement (stand-by).

Нова програма stand-by з запитуваною доступом в розмірі 3,6 млрд СДР (еквівалентно $5 млрд) спрямована на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти Україні подолати наслідки пандемії.

Варто відзначити, що економіст і директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров допустив, що Україна може не отримати кредити від МВФ і Світового банку

За його словами, затримка з виділенням кредитів пов'язана з новими принизливими умовами, які поставили українській владі.