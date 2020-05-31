Стало відомо, як пенсійна реформа відіб'ється на простих українцях і які нововведення підготовані населенню

Про це пише Сьогодні.

Незважаючи на карантин і пандемію вірусу, в Мінсоцполітики анонсували проведення пенсійної реформи в Україні.

На сьогоднішній день може виділити п'ять головних змін, які відбуваються або повинні скоро відбутися.

В першу чергу, це індексація існуючих виплат. У травні виплати підвищили понад 8 млн пенсіонерів в середньому на 260 гривень. Але майже 45% пільговиків пенсії зросли лише на 100 гривень.

Також у Мінсоцполітики пропонують законодавчо закріпити дату проведення індексації.

За словами профільного міністра Марини Лазебної, відомство хоче розширити положення про індексацію пенсій на ті категорії пенсіонерів, які отримують виплати на спеціальних підставах: працівники місцевого самоврядування, журналісти і т. п.

Також українцям ввели нові надбавки до пенсій. З 1 квітня на постійній основі доплати почали отримувати українці, старше 80 років, в розмірі 500 гривень. Якщо пенсія з доплатою вийде більше 9205 грн, розмір доплати зменшиться, щоб сума не перевищувала 9205 грн.

За умови, якщо пенсія з доплатою виявиться менше 2600 грн, доплата буде збільшена, щоб дотягнути загальну суму до 2600 грн. А вже в наступному році в Мінсоцполітики хочуть ввести надбавки до пенсій пенсіонерам, старше 75 років.

У другій половині 2020 року також проведуть дві індексації виплат: з 1 липня мінімальна пенсія зросте до 1712 грн (на 74 грн), і з 1 грудня - до 1769 грн.

В умовах карантину українські пенсіонери також отримали одноразово по 1000 гривень. Таку соцдопомогу перерахували майже 10 млн українців.

У Кабінеті міністрів заявили, що зараз фахівці шукають можливість продовження подібних виплат, але ні в ПФУ, ні в державному бюджеті на них грошей не вистачає.

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