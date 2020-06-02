Стало відомо, як українці можуть повернути собі втрачену субсидію на комуналку

Про це в ефірі українського телеканалу розповів заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко, передає Politeka.net.

У тому випадку, якщо потенційний пільговик не має можливості потрапити на особистий прийом, то йому необхідно надіслати пакет документів поштою.

«Звернутися в орган соцзахисту населення письмово написати заяву і направити його поштою. Орієнтовно до десяти днів. Якщо у протягом цього часу відповіді немає, то треба з'ясовувати, на якому етапі розгляду знаходиться конкретний документ», - розповів Музиченко, відповідаючи на запитання пенсіонерки, яка отримала повідомлення про припинення надання субсидії.

Так, жінка поскаржилася, що справно оплачувала комуналку, має всі квитанції, але субсидію повернути не може.

Музиченко, в свою чергу, зазначив, що у травні стартувала процедура перегляду прав на отримання субсидії на наступний опалювальний період — експерти вивчають інформацію про те, як пільговики раніше оплачували комуналку.

«На є, постачальники послуг надають інформацію управлінням соцзахисту про наявності простроченої заборгованості. Бувають ситуації, коли ця інформація не відповідає дійсності. За нашими даними, понад 95% одержувачів субсидій — добропорядні платники, у яких немає боргів», — зазначив Віталій Музиченко і ще раз порадив тим, хто отримав повідомлення про припинення виділення субсидії, направляти копії поштою управління соцзахисту. «Це не буде перешкодою для отримання субсидій», — резюмував заступник голови Мінсоцполітики в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали про те, що українцям масово скорочують субсидії на комуналку.

Згідно зі статистикою, в квітні 2020 року середня субсидія на оплату комуналки для українських сімей становила 612,1 гривень. Це на 39% менше, ніж місяцем раніше - в березні громадяни в середньому отримували рівно одну тисячу гривень. Найбільшу субсидію виплатили в Києві - 950,3 гривень.

Всього за такими виплатами звернулися 42,62 тисячі українських сімей, 19,19 тисячі вдалося їх оформити.

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