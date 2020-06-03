В Мінінфрастуктурі заявили про те, що в Україні планується впровадити систему, як в Євросоюзі - в плані дорожних зборів

Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, під час "круглого столу", що пройшов 2 червня, обговорювалося питання про платні дороги для вантажного транспорту.

Так, у Верховній Раді вже зареєстровані законопроекти №3544 і №3545 про введення плати за користування автомобільними дорогами для вантажного транспорту з дозволеною загальною масою понад 12 тонн і більше.

Система збору плати буде здійснюватися з допомогою супутникових технологій (систем GNSS). Залучені кошти в подальшому будуть спрямовані на розвиток і утримання дорожнього господарства.

Наголошується, що в країні застаріли нормативи: більшість автошляхів були побудовані ще в минулому столітті (20-му) і тоді враховували норми навантаження 6-7 тонн на вісь, тоді як сучасні нормативи становлять 11,5 тонн на вісь.

Тарифи на проїзд вантажного транспорту ще не визначені, але от штрафи вже встановлені, передає РБК-Україна. Порушникам доведеться заплатити від 3 230 гривень (за перше порушення, за друге відповідно сума подвоюється) до 85 тисяч гривень - за відсутність на транспорті приладу обліку.

Раніше ми повідомляли, з 1 червня почали діяти нові штрафи для українських водіїв. Мова про систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

У перший день літа за порядком на дорогах стали стежити 50 камер, встановлених у Київській області та столиці - в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. У подальшому подібні системи поступово встановлять по всій країні.

Так, у разі перевищення допустимої швидкості руху більш ніж на 20 км на годину (але не більше 50 км на годину), водієві загрожує штраф у розмірі 255 гривень. Якщо більш, ніж 50 км на годину - то 510 гривень.

Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

Також Politeka писала, що нові штрафи обрушаться на українців з 1 червня, заяву МВС: кого і скільки змусять заплатити