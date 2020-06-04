В Кабміні збираються ввести зміни, які торкнуться розмірів пенсії

Уряд має намір вирівняти розмір фактичного і номінального прожиткового мінімуму (ПМ). Також планується, що пенсії прирівняють до цієї суми.

За інформацією Держстату, переглянутий показник, ймовірно складе 40% від середнього рівня зарплати за минулий рік з урахуванням інфляції і, таким чином з нинішніх 2027 гривень зросте до близько 4201 грн, пише lifedon.com.ua.

Так, з урахуванням підвищення планки на один процент за кожний рік, уряд доведе ПМ до 50% від середньої зарплати до 2030 року.

Закон повинен набрати чинності з початку 2021 року. Однак експерти припускають, що держава не зможе потягнути цю програму і в результаті вона може обернуться провалом, так і не розпочавшись.

Так, фахівці кажуть: якщо фактичний ПМ протягом трьох місяців перевищить ставку номінального на 10%, то Кабмін повинен його підвищити.

Планується, вирівняти суму неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який зараз становить 17 гривень, з переглянутим ПМ. Також далі повинна буде введена єдина ставка ПМ для усіх незалежно від працездатності та віку.

Також, планується визначити рівень мінімального посадового окладу праці, який також не буде залежати від ПМ.

Для бюджетників сума окладу буде визначатися окремо для кожної категорії працівників.

Нагадаємо, суму гарантованого мінімального доходу збільшать порівняно з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним.

Зазначимо, з початку карантину (17 березня) до червня безробітними в Україні стали майже 250 тисяч громадян.

Нагадаємо, пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося: "Повністю звільнені від сплати".

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