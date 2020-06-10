У Кабміні розповіли, що думають з цього приводу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про успішне співробітництво з МВФ

Як стало відомо, Єврокомісія надала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги, пише Politeka.net. Денис Шмигаль назвав це успішною співпрацею з МВФ, яка призвела до позитивної відповіді від європейських партнерів.

Як зазначив прем'єр-міністр, українці виконали умови для впровадження реформ, зміцнивши статус відповідальної держави.

Транш направлять до держбюджету на витрати, які пов'язані, в тому числі, для подолання наслідків китайського вірусу.

Крім того, Україні надали кредит і у Світовому банку.

Раніше повідомлялося, щоб отримати кредит від МВФ Україна здійснила 12 політичних дій, узгоджених з Євросоюзом.

Варто відзначити, що з 2014 року наша країна отримала 3,8 мільярда євро у вигляді позик. Це була найбільша сума макрофінансової допомоги від Євросоюзу для країн-партнерів.

Раніше повідомлялося, що в умовах програми МВФ не передбачено підвищення пенсійного віку в Україні.

Глава Кабінету міністрів підкреслив, що в меморандумі про співпрацю з МВФ, який був підписаний напередодні виділення траншу в розмірі 5 млрд дол, немає жорстких вимог до конкретних речей

Нагадаємо, за словами експертів, тиск на гривню посилиться по мірі виходу країни з карантину.

Також експерти відзначають істотне зменшення інтересу до українських боргових паперів з боку іноземних інвесторів. Попри ці проблеми, аналітики прогнозують, що курс долара в червні буде коливатися в діапазоні 26,5–27,5 грн/дол.

Нагадаємо, нові тарифи на комуналку і правила виплати пенсій: українцям видали цілий ряд вимог від МВФ.

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій скасовується, МВФ висунув Україні жорстку умову: що буде з виплатами.

Також Politeka писала, що пенсія мінімум 4000: українцям повідомили про різке підвищення виплат через МВФ, розкриті умови