Українцям потрібно про це знати

Стало відомо, як українцям оформити відпустку і отримати зарплату вище

Відпустка надається зі збереженням зарплати, але тут є важливий момент: рахується оплата відпускних по-особливому, повідомляє видання Обозреватель.

Якщо йти у відпустку на 5 днів (з понеділка по п'ятницю) зарплата буде менше, якщо піти у відпустку на 7 днів (з понеділка по неділю) зарплата не зміниться, а якщо піти у відпустку на 9 днів (з суботи по неділю), то заплатять в разы больше.

Наприклад, якщо постійно отримувати зарплату в розмірі 10 тисяч гривень, то бухгалтер, розраховуючи "вартість" одного календарного дня, сукупний дохід за 12 місяців (120 тисяч) розділити на кількість робочих днів 365 мінус 11 офіційних вихідних.

Тому, за один день відпустки при зарплаті в 10 тисяч гривень заплатять 338,9 грн. Якщо у місяці 22 робочих дні, то один будній оцінюється в 454,5 гривні.

Працівник з такою зарплатою, який вирішив відпочити 7 днів і оформив собі відпустку на 5 робочих днів, за підсумками місяця отримає 7726,5 гривні зарплати плюс 1694,5 гривень за відпустку.

Зокрема, в сумі зарплата в цьому місяці складе 9421 гривню, замість запланованих 10 тисяч.

Якщо ж оформити відпустку на 5 робочих днів + два вихідних до відпустки + два вихідних після цього, то оплата відпустки становитиме вже 3050,1 гривні. А сукупна зарплата за місяць складе 10776 грн. Тобто заробіток збільшиться на 776 грн.

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