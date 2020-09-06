Економіст і політичний експерт Юрій Атаманюк розповів, чому страждає економіка України

За його словами, зараз Міністерством фінансів керують люди, які не розбираються в економіці і це призводить до величезних втрат бюджету. Крім того, тарифною політикою в Україні керують на шкоду українських постачальників.

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів в інтерв'ю для Politeka On-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Міністр фінансів Сергій Марченко призначає заступника керівника митниці керувати тарифною політикою. Це той департамент, який повинен захищати наших виробників, адже якщо розмитнювати все прозоро, то тоді є захист у наших виробників. Вони захищені ввізними митами і податками. Але, коли садять на ці посади злодіїв народу, то вони роблять навпаки: розмитнюють мінімум, а нашим підприємцям ще зверху потрібно доплатити",- пояснив експерт всю катастрофічність ситуції на митниці.

Він також додав, що міністр фінансів призначив Павловського керівником митниці-при цьому він навіть не знає, що таке "вантажовідмитна декларація", і не розуміє, як працює митниця.

"Тепер ми маємо втрати на митниці в Україні 10 мільярдів гривень на місяць для бюджетів країни. Про це багато депутатів прекрасно знають, а президент з надривом дивиться на цю ситуацію. Але поки міністр фінансів Сергій Марченко перебуває на своїй посаді Україна втрачає щодня 500 мільйонів гривень, 180 мільйонів гривень на рік. При цьому ми взяли в борг 350 міліардів і маємо дефіцит Пенсійного фонду", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Юрій Атаманюк про людей Романенка на топ-посадах митниці.

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