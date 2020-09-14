Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального має поставити хрест на будівництві "Північного потоку-2"

З такою заявою виступив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Politeka.net з посиланням на іноЗМІ.

Так, у коментарі виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung політик закликав США і Німеччину остаточно відмовитися від реалізації цього проекту.

Він зазначив, що замах на життя опозиціонера, котрий критикує російську владу, за два дні до запланованих дебатів щодо відносин між Євросоюзом і Росією, які були заплановані в Берліні, – це "виклик для всієї демократичної спільноти".

"Не можна здалеку погрожувати Росії вказівним пальцем, а потім вплутатися в проект "Північний потік – 2" з групою "Газпром"", – заявив прем'єр Польщі.

На його думку, будівництво СП-2 зламає зсередини енергетичну політику ЄС і зробить його залежним від російського газу. Більш того, після запуску газопроводу Росія отримає вплив на Німеччину, яка є одним з найбільш важливих партнерів ЄС і НАТО в економічному і політичному відношенні.

Надію на те, що Німеччина заблокує завершення будівництва "Північного потоку-2" висловив і глава польського МЗС Збігнєв Рау.

Як повідомляє "Польське радіо», він зазначив, що відповідні вимоги висувають Німеччині Європейський Союз і Сполучені Штати Америки.

"Аргументи, які представляють США, дуже раціональні. Адже якщо повинні платити Росії за газ, а вона потім ці фінансові кошти буде використовувати на діяльність, спрямовану проти Заходу, то такі дії не мають раціональної підстави", – підкреслив глава зовнішньополітичного відомства Польщі.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

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