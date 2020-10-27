Ціни на бензин і солярку в Україні вже двічі зросли за тиждень

Як стало відомо Politeka.net, вартість автомобільного палива в середньому підвищилася на 60 копійок за літр. Як пояснюють експерти, головною причиною різкого стрибка стали дії української групи "Приват", яка контролює майже 30% всіх заправок по Україні "Сьогодні".

Після піврічної стабільності 18 жовтня вдарило перше підвищення, а вже 26-го сталося друге, в обох випадках - на 1 гривню за літр. Зараз на заправках групи "Приват" літр бензину марки А-92 коштує 22 гривні, А-95 і дизпаливо – по 23 гривні. У той же час, у великих брендових мереж цінники вище на 3-4 гривні.

Заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначив, що стабільно низькі ціни "Привату" ніби якорем утримували весь паливний ринок. "Приватівці двічі їх підняли протягом восьми днів, що дало поштовх усім іншим роздрібним мережам", - зазначив він.

Аналітик Артем Куюн звернув увагу, що дорожчає і скраплений газ для автомобілів. У середині вересня спостерігається зростання в роздробі, при цьому ціни в одній і тій же мережі можуть варіюватися по регіонах.

"Роздрібні мережі за вихідні підвищили вартість газу на 5-25 коп. / л. мережа "Привату" - в середньому на 3-4 коп, до 11,95 грн. Найбільше зростання цін у цій мережі зафіксовано в Харківській області, на 30 коп. — з 11,55 до 11,85 грн. В інших регіонах - на 10-25 коп", - повідомив експерт.

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