В мережі показали, як випробування головного дітища американського генія і мільярдера Ілона Маска закінчилися трагедією, оскільки пролунав фатальний вибух

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Так, запуск корабля Crew Dragon закінчився вибухом, після якого пристрій розлетілося вщент.

Пізніше з'ясувалося, що вибух був запланировн, оскільки проходили випробування аварійного порятунку екіпажу. Однак замість людей на борту корабля були манекени, до яких були підключені датчики для відстеження їх "самопочуття".

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Багатьох одеситів схвилювали загадкові вогники, який довгим ланцюжком пропливли над містом. У соцмережах з'явилися різноманітні версії того, що відбувається від перегонки авіації на Близький Схід до інопланетян.

За інформацією видання, насправді над Україною пролетіли супутники компанії SpaceX, яка належить американському бізнесменові Ілону Маску. Дані сателіти беруть участь у проекті Starlink. В недалекому майбутньому будуть підтримувати дешевий інтернет-канал, який дасть доступ до мережі на всій території Землі.

Тестова групу а з 60 супутників запущена на орбіту Землі 23 травня минулого року, а вже з листопада були відправлені апарати з повним функціоналом. 7 січня цього року був успішно здійснений другий запуск.

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